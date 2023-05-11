Помощи Украине будет меньше: Трамп снова странно высказался о войне

Трамп не изменил своей позиции по вопросу войны в Украине

Бывший президент США Дональд Трамп продолжает странно высказываться об Украине. После слов о том, что владимир путин не военный преступник, он не смог ответить на вопрос о том, желает ли победы украинцам в войне.

Во время дебатов, трансляция которых прошла на телеканале CNN, Трамп три раза не дал четкого ответа на поставленный вопрос о вероятном победителе в войне.

"Я хочу, чтобы они перестали умирать – и русские, и украинцы. И я сделаю это за 24 часа", — сказал он.

Также Трамп выразил надежду, что Европа будет вкладывать в Украину больше денег, чтобы в этом плане "выровняться с США".

В то же время он отметил, что, по его мнению, Вашингтон передает слишком много помощи для Киева.

По словам Трампа, в случае победы на выборах в 2024 году он "не будет обязываться оказывать помощь Украине".

"Мы раздаем так много вооружения, что у нас сейчас нет боеприпасов для себя. У нас нехватка боеприпасов для самих себя, потому что мы слишком много раздаем", – сказал он.

Ранее "Телеграф" писал о том, что суд вынес окончательное решение по скандальному делу против Трампа.