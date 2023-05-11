Сейчас не время: Трамп снова встал на защиту путина

Трамп заявил, что сейчас не время начинать расследование против путина

Экс-президент США Дональд Трамп отметился новым странным заявлением о российском диктаторе владимире путине. На этот раз он отказался признавать его военным преступником.

Во время дебатов, которые транслировал CNN, Трамп заявил, что не может так сказать о президенте рф, чтобы "не навредить переговорам".

По словам экс-президента США, сейчас вообще не лучшее время выносить эту тему на обсуждение.

"Если вы будете говорить, что он военный преступник, будет гораздо труднее заключить соглашение, чтобы завершить войну", – сказал он.

Трамп подчеркнул, что обвинения в отношении российского президента должны обсуждаться, но делать это нужно не сейчас.

При этом миллиардер расхвалил путина. Он назвал его "очень умным" и "очень хитрым".

В то же время Трамп согласился с тем, что диктатор совершил большую ошибку, когда принял решение напасть на Украину.

"Его ошибка заключалась в том, что он вторгся. Он никогда не вторгся бы, если я был бы президентом", – завершил бывший американский лидер.

Ранее "Телеграф" писал, что суд вынес решение по скандальному делу против Трампа.