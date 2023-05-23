Відпочивати треба: пляжний сезон в Одесі все ж таки буде, але з нюансами

Військові закликають не забувати про безпеку

Через війну в Україні пляжний сезон опинився під загрозою зриву, наприклад, у Києві мешканців попередили про те, що про пісок і теплу воду варто цього року забути, а ось в Одесі все виглядає не так однозначно.

Як повідомляє 7 канал, заступник голови Одеської ОВА Роман Григоришин каже, що пляжі цього року зможуть працювати, але лише за виконання низки умов.

За його словами, місцева влада разом із військовими підготує відповідний наказ для власників пляжів, який дозволить їм працювати влітку при виконанні низки вимог до безпеки.

Григоришин зазначає, що це питання буде врегульоване протягом поточного тижня, тобто до початку червня воно вже буде. Крім того, він зазначає, що в Одеській ОВА також працюють над складанням картки безпечних локацій, які дозволять мешканцям провести вільний час, не наражаючи своє життя на ризик.

При цьому, як повідомляє Думська, власники деяких пляжів вже почали облаштовувати локації для того, щоб запустити туди людей.

Тим часом спікер Об’єднаного пресцентру сил півдня Наталія Гуменюк нагадала, що від походів на морське узбережжя все ж таки варто утриматися через загрозу морських мін. За її словами, з початку року стало відомо про те, що щонайменше 20 морських мін детонували внаслідок контрольованого знищення або самі по собі.

При цьому Гуменюк зазначила, що у разі вибуху морської міни на узбережжі вона несе небезпеку всьому, що знаходиться в межах 200 метрів. Під час вибуху у воді радіус ураження збільшується до кілометра.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що представники ТЦК СП зможуть вручати повістки на пляжах. Пляжі та зони відпочинку біля водойм вважаються громадськими місцями, тому вручати повістки військовозобов’язаним там не заборонено.