Отдыхать надо: пляжный сезон в Одессе все же будет, но с нюансами

Военные призывают не забывать о безопасности

Из-за войны в Украине пляжный сезон оказался под угрозой срыва, к примеру в Киеве жителей предупредили о том, что о песке и теплой воде стоит в этом году забыть, а вот в Одессе все выглядит не так однозначно.

Как сообщает 7 канал, замглавы Одесской ОВА Роман Григоришин говорит, что пляжи в этом году смогут работать, но лишь при выполнении ряда условий.

По его словам, местные власти вместе с военными подготовят соответствующий приказ для владельцев пляжей, который позволит им работать летом при выполнении ряда требований к безопасности.

Григоришин отмечает, что этот вопрос будет урегулирован на протяжении текущей недели, то есть до начала июня он уже будет. Кроме того, он отмечает, что в Одесской ОВА также работают над составлением карты безопасных локаций, которые позволят жителям провести свободное время не подвергая свои жизни риску.

При этом, как информирует Думская, владельцы некоторых пляжей уже начали обустраивать локации для того, чтобы запустить туда людей.

Тем временем, спикер Объединенного пресс-центра сил юга Наталья Гуменюк напомнила, что от походов на морское побережье все же стоит воздержаться из-за угрозы морских мин. По ее словам, с начала года стало известно о том, что по меньшей мере 20 морских мин детонировали вследствие контролируемого уничтожения или сами по себе.

При этом Гуменюк отметила, что в случае взрыва морской мины на побережье она несет опасность всему, что находится в пределах 200 метров. При взрыве в воде радиус поражения увеличивается до километра.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что представители ТЦК СП смогут вручать повестки на пляжах. Пляжи и зоны отдыха у водоемов считаются общественными местами, поэтому вручать повестки военнообязанным там не запрещено.