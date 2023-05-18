Киевлян огорчили новостью насчет пляжного сезона

Власти столицы объяснили, почему не будут открывать пляжный сезон в Киеве

Этим летом жители Киева не смогут отдохнуть на пляжах столицы и искупаться в местных водоемах. Все дело в том, что в этих местах нет укрытий на случай тревоги или обстрела.

Об этом сообщили в КГВА. Совет обороны Киева рекомендует жителям и гостям столицы воздержаться от посещений пляжей и зон отдыха.

По словам заместителя председателя КГВА Петра Пантелеева, на фоне регулярных атак на Киев, которые участились в послденее время, жителей и гостей Киева не хотят подвергать опасности. Что касается убежищ, то на пляжах и в зонах отдыха они не предусмотрены, поэтому во время тревоги или угрозы ракетной атаки отдыхающие не смогут спратяться в безопасное место. В этом году было принято решение не подвергать отдыхающих опасности.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что представители ТЦК СП смогут вручать повестки на пляжах. Пляжи и зоны отдыха у водоемов считаются общественными местами, поэтому вручать повестки военнообязанным там не запрещено.