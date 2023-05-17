Когда украинские школьники уйдут на каникулы: в Минобразования дали ответ

Последний звонок в некоторых регионах могут и вовсе не проводить

Перед тем, как в Украине начнутся летние каникулы, в школах должны провести последний звонок. В Депертаменте образования дали рекомендации касательно того, когда в Украине должен завершиться учебный год в 2023 году.

Об этом рассказал заместитель министра образования и науки Украины Андрей Витренко в эфире национального телемарафона "Единые новости". Также он напомнил, что на время воздушной тревоги во время последнего звонка и выпускных нужно прятаться в убежища.

Так, учебный год в 2023 году рекомендуют завершить 16 июня, а документы по образованию вручать не позже 21-23 июня. Однако окончательное решение за военными администрациями регионов.

"По усмотрению военных администраций каждого региона в зависимости от военно-политической ситуации и ситуации безопасности внутри страны научно-педагогический совет, учредители и военные администрации принимают окончательное решение об окончании этого 2022/2023 учебного года", – сказал он.

Также Андрей Витренко отметил, что последний звонок можно проводить в онлайн-режиме, если в школе или поблизости нет бомбоубежищ, или же учебное заведение находится в опасном регионе. В тех регионах, где дети учатся дистанционно, последний звонок и вовсе могут не проводить, чтобы не подвергать жизнь детей и учителей опасности.

Напомним, что, согласно постановлению Кабмина №711, во время военного положения учебный год длится с 1 сентября 2022 года по 30 июня 2023 года.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, когда летние каникулы начинаются в Польше. Школьники начнут отдыхать в июне, но позже, чем в Украине.