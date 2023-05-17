Мобилизация летом: появилось еще одно место, где мужчинам будут вручать повестки

Повестка в военкомат — это не способ наказания, отмечают в пресс-центре Сил охраны и обороны Юга

Повестки в Украине будут вручать не только на улице или в магазинах. В разгар летнего сезона военнообязанным мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет их будут раздавать на пляжах.

Об этом в комментарии "Общественному" рассказала руководитель пресс-центра Сил охраны и обороны Юга Наталья Гуменюк. По ее словам, повестки не запрещено вручать в общественных местах, а пляж таковым и является.

"Вручение повесток допускается в любых местах. То есть общественные места все открыты для общего посещения, могут быть такими, где может проводиться уведомление граждан. Абсолютно не исключено, что и там (на пляже — Ред.) тоже", — пояснила она.

Наталья Гуменюк добавила, что повестка — это не способ наказания. Оповещения проводят в тех местах, где есть военнообязанные граждане.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, кто в июне будет "целью номер один" для военкоматов. Повестки будут получать мужчины с боевым опытом, а затем уже те, кто нужен для соответствующих специальностей.