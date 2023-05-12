Этим летом повестка светит даже им: кого могут призвать на войну

Студентов не могут мобилизовать, однако и тут есть нюансы

В Украине продолжается действие всеобщей мобилизации, а это значит, что многие наши граждане продолжат получать повестки в военкоматы. При этом, есть категории граждан, которые не подпадают под мобилизацию, например, студенты. Однако некоторые, даже в этом случае, могут получить повестку.

"Телеграф" рассказывает кому из студентов этим летом может светить повестка.

Все дело в том, что право на отсрочку от мобилизации у студентов есть только на время обучения. А это означает, что пока военнообязанный имеет подтверждающий документ, что он является студентом, аспирантом или докторантом дневной и дуальной формы обучения он получает отсрочку от мобилизации.

При этом, студентов могут мобилизовать в так называемое "промежуточное", переходящее между учебами время. Например, когда лицо является абитуриентом, поступает по окончании колледжа в университет, по окончании бакалавриата в высшем учебном заведении поступает в магистратуру, по окончании ЗВО — в аспирантуру и перед поступлением на докторантуру.

Например, обычно в большинстве высших учебных заведений бакалавры получают диплом в конце июня, начале июля, приказ о зачислении в магистратуру вступает в силу в начале сентября, то есть фактически с начала июля до начала сентября, военнообязанный не имеет права на отсрочку.

Еще одним основанием вручения повестки студенту до получения диплома является его отчисление, исключение из учебного заведения. До тех пор, пока студента не отчислят, пока нет приказа об этом, действует право на отсрочку. Когда решение об отчислении вступит в силу, военнообязанный перестает быть студентом и может быть мобилизованным.

Напомним, ранее мы писали о том, что из военкомата могут приходить не только повестки. Что такое оповещение и что оно означает.

Также мы сообщали, что некоторые украинцы после повестки могут сразу оказаться на фронте.