Из военкомата могут приходить не только повестки: что такое оповещение и что оно означает
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Повестка в военкомат и оповещение — это не одно и то же
В Украине продолжается действие всеобщей мобилизации, а это значит, что военнообязанным и дальше будут приходить повестки с военкомата. Однако, повестка это не единственный документ, который можно получить от ТЦК.
"Телеграф" рассказывает, чем отличается повестка от оповещения.
Сразу стоит отметить, что повестка в военкомат и оповещение — это не одно и то же. Повестка — это документ-распоряжение, которое обязывает конкретного человека прибыть в определенный срок в ТЦК и СП.
Оповещение — это тоже распоряжение от руководителя районного (городского) ТЦК и СП, но в отличие от повестки оповещение вручают не конкретному человеку, а адресуют:
- органам местного самоуправления;
- руководителям предприятий; учреждений и организаций;
- учебным заведениям.
Оповещение обязывает уведомить конкретных граждан о вызове в ТЦК и СП и обеспечить их прибытие в указанные сроки. То есть по сути, оповещение — это механизм, который ТЦК и СП используют для вручения повесток военнообязанным.
Оповещение не обязывает военнообязанного к каким-либо действиям. В первую очередь оно обязывает должностных лиц, руководителей предприятий, учреждений и т. п. Они должны:
- сообщить военнообязанным о том, что им необходимо явиться в военкомат и стать на учет либо уточнить свои данные;
- обеспечить прибытие военнообязанных в ТЦК и СП в сроки, указанные в повестках (они прилагаются к оповещению).
Напомним, более подробно о том, чего ждать от мобилизации в мае вы можете прочитать в статье "Телеграфа", перейдя по ссылке.
Также мы сообщали, что некоторые украинцы после повестки могут сразу оказаться на фронте.