Из военкомата могут приходить не только повестки: что такое оповещение и что оно означает

Повестка в военкомат и оповещение — это не одно и то же

В Украине продолжается действие всеобщей мобилизации, а это значит, что военнообязанным и дальше будут приходить повестки с военкомата. Однако, повестка это не единственный документ, который можно получить от ТЦК.

"Телеграф" рассказывает, чем отличается повестка от оповещения.

Сразу стоит отметить, что повестка в военкомат и оповещение — это не одно и то же. Повестка — это документ-распоряжение, которое обязывает конкретного человека прибыть в определенный срок в ТЦК и СП.

Оповещение — это тоже распоряжение от руководителя районного (городского) ТЦК и СП, но в отличие от повестки оповещение вручают не конкретному человеку, а адресуют:

органам местного самоуправления;

руководителям предприятий; учреждений и организаций;

учебным заведениям.

Оповещение обязывает уведомить конкретных граждан о вызове в ТЦК и СП и обеспечить их прибытие в указанные сроки. То есть по сути, оповещение — это механизм, который ТЦК и СП используют для вручения повесток военнообязанным.

Оповещение не обязывает военнообязанного к каким-либо действиям. В первую очередь оно обязывает должностных лиц, руководителей предприятий, учреждений и т. п. Они должны:

сообщить военнообязанным о том, что им необходимо явиться в военкомат и стать на учет либо уточнить свои данные;

обеспечить прибытие военнообязанных в ТЦК и СП в сроки, указанные в повестках (они прилагаются к оповещению).

Напомним, более подробно о том, чего ждать от мобилизации в мае вы можете прочитать в статье "Телеграфа", перейдя по ссылке.

Также мы сообщали, что некоторые украинцы после повестки могут сразу оказаться на фронте.