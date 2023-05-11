З військкомату можуть приходити не лише повістки: що таке оповіщення і що воно означає

Повістка у військкомат і оповіщення — це не одне й те саме

В Україні триває дія загальної мобілізації, а це означає, що військовозобов’язаним і надалі приходитимуть повістки з військкомату. Однак, повістка це не єдиний документ, який можна отримати від ТЦК.

"Телеграф" розповідає, чим відрізняється повістка від оповіщення.

Відразу варто зазначити, що повістка у військкомат та оповіщення — це не одне й те саме. Повістка — це документ-розпорядження, яке зобов’язує конкретну людину прибути у визначений термін до ТЦК та СП.

Оповіщення — це теж розпорядження від керівника районного (міського) ТЦК та СП, але на відміну від порядку денного оповіщення вручають не конкретній людині, а адресують:

органам місцевого самоврядування;

керівникам підприємств; установ та організацій;

навчальним закладам.

Оповіщення зобов’язує повідомити конкретних громадян про виклик до ТЦК та СП та забезпечити їхнє прибуття у зазначені терміни. Тобто по суті оповіщення — це механізм, який ТЦК та СП використовують для вручення повісток військовозобов’язаним.

Оповіщення не зобов’язує військовозобов’язаних до будь-яких дій. Насамперед воно зобов’язує посадових осіб, керівників підприємств, установ тощо. Вони повинні:

повідомити військовозобов’язаних про те, що їм необхідно з’явитися у військкомат і стати на облік або уточнити свої дані;

забезпечити прибуття військовозобов’язаних до ТЦК та СП у строки, зазначені у повістках (вони додаються до оповіщення).

Нагадаємо, докладніше про те, чого чекати від мобілізації у травні ви можете прочитати у статті "Телеграфа", перейшовши за посиланням .

Також ми повідомляли, що деякі українці після повістки можуть одразу опинитися на фронті.