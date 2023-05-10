Некоторые украинцы после повестки могут сразу оказаться на фронте: о ком речь

Мобилизация в Украине продолжается

В Украине продолжено действие всеобщей мобилизации из-за чего многие наши граждане и дальше будут получать повестки от военкоматов. При этом некоторых военнообязанных могут сразу отправить на фронт.

Об этом пишет сайт "056", ссылаясь на заявление руководителя территориального центра комплектования Бурыни Сергея Павлова.

Так, по его словам, сразу на фронт могут отправить люде с боевым опытом или тех, кто хотя бы служил раньше.

"Люди, которые служили и имеют опыт, отправляем уже в боевые воинские части, но люди, которые не служили — все попадают в учебные части", — отмечает военный.

При этом независимо от степени подготовки мобилизованного, почти всех сначала отправляют на обучение, которое длится минимум один месяц.

Напомним более подробно о том, чего ждать от мобилизации в мае вы можете прочитать в статье "Телеграфа", перейдя по ссылке.

Ранее мы писали о том, стоит ли ожидать усиления мобилизации в мае

Также мы сообщали о том, что в последнее время в сети активно "гуляет" слух о том, что теперь военнообязанным будут вручать повестки, в том числе и через родственников. Юрист прояснил ситуацию.