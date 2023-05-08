В Украине заставят родственников передавать повестки? Юрист прояснил ситуацию

Юрист прояснил ситуацию с вручением повесток

В Украине продолжается действие всеобщей мобилизации, а это значит, что многие наши граждане продолжают получать повестки в военкомат. При этом в последнее время в сети активно "гуляет" слух о том, что теперь военнообязанным будут вручать этот документ, в том числе и через родственников.

Адвокат Андрей Новак в комментарии "1+1" прояснил ситуацию и расставил все точки над и.

В материале отмечается, что все сообщения по данной теме распространяются без ссылок на конкретный закон или правительственное постановление.

Есть ли хотя бы в одном нормативном акте подобный тезис, пояснил адвокат: "Пока никакой нормой действующего законодательства, а также постановлениями, приказами или решениями не определены и не установлены возможности для представителей ТЦК вручать повестки военнообязанным через родственников. Допустим, что родственники взяли эту повестку и указали это, что нет механизма привлечения к ответственности".

Он добавил, что повестку по закону нужно вручать человеку лично в руки. Вручение может проходить где угодно, ведь Кабмин утвердил новый порядок военного учета и там не указано, где именно можно вручать повестку, а где нет.

Также документ необязательно должен вручать представитель ТЦК, его может передать любое лицо, предусмотренное законодательством. Но главное получить законно ее может только адресат лично.

Напомним, более подробно о том, чего ждать от мобилизации в мае вы можете прочитать в статье "Телеграфа", перейдя по ссылке.