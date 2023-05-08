В Україні змусять родичів передавати повістки? Юрист прояснив ситуацію

Юрист прояснив ситуацію із врученням повісток

В Україні триває дія загальної мобілізації, а це означає, що багато наших громадян продовжують отримувати повістки у військкомат. При цьому останнім часом у мережі активно "гуляє" чутка про те, що тепер військовозобов’язаним вручатимуть цей документ, у тому числі й через родичів.

Адвокат Андрій Новак у коментарі "1+1" прояснив ситуацію та розставив усі крапки над і.

У матеріалі наголошується, що всі повідомлення на цю тему поширюються без посилань на конкретний закон чи урядову постанову.

Чи є хоча б в одному нормативному акті подібна теза, пояснив адвокат: "Наразі жодною нормою чинного законодавства, а також постановами, наказами чи рішеннями не визначено і не встановлено можливості для представників ТЦК вручати повістки військовозобов'язаним через родичів. Допустимо, що родичі взяли цю повістку і вказали це, немає механізму притягнення до відповідальності".

Він додав, що повістку за законом потрібно вручати людині особисто в руки. Вручення може відбуватися будь-де, адже Кабмін затвердив новий порядок військового обліку і там не вказано, де саме можна вручати повістку, а де ні.

Також документ необов’язково має вручати представник ТЦК, його може передати будь-яка особа, передбачена законодавством. Але головне отримати законно її може лише адресат особисто.

Нагадаємо, докладніше про те, чого чекати від мобілізації у травні ви можете прочитати у статті "Телеграфа", перейшовши за посиланням .