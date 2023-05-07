Мобілізація триває: кому точно не видаватимуть повістки у травні
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Мобілізація в Україні продовжується
В Україні вкотре було продовжено дію загальної мобілізації, а це означає, що багато наших громадян, як і раніше, отримуватимуть повістки до військкомату. Проте існує категорія громадян, яким не світить цей документ.
Про це повідомляє видання Фокус, посилаючись на слова адвоката Ростислава Карвця.
Він зазначив, що в Україні людей, які не досягли 27-річного віку, можуть мобілізувати тільки за їхньою згодою — добровільно. Тому що строкову службу на період військового стану скасовано
"Якщо ви не досягли 27 років, вам взагалі переживати нема за що", — говорить він.
При цьому він радить не влаштовувати розбірки і щось доводити військовому, якщо він намагається вручити цим громадянам повістку.
"Якщо людина починає ухилятися від вручення повістки, і це вже доведено багатьма випадками, як зазначає адвокат, проти українця можуть скласти протокол і оштрафувати. Його пізніше можна оскаржити в суді", — йдеться у матеріалі.
Однак тут є важливий нюанс — оскаржити це рішення в суді можуть лише люди до 27 років, які не служили в армії.
Нагадаємо, докладніше про те, чого чекати від мобілізації у травні ви можете прочитати у статті "Телеграфа", перейшовши за посиланням .