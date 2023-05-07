Мобілізація триває: кому точно не видаватимуть повістки у травні

Мобілізація в Україні продовжується

В Україні вкотре було продовжено дію загальної мобілізації, а це означає, що багато наших громадян, як і раніше, отримуватимуть повістки до військкомату. Проте існує категорія громадян, яким не світить цей документ.

Про це повідомляє видання Фокус, посилаючись на слова адвоката Ростислава Карвця.

Він зазначив, що в Україні людей, які не досягли 27-річного віку, можуть мобілізувати тільки за їхньою згодою — добровільно. Тому що строкову службу на період військового стану скасовано

"Якщо ви не досягли 27 років, вам взагалі переживати нема за що", — говорить він.

При цьому він радить не влаштовувати розбірки і щось доводити військовому, якщо він намагається вручити цим громадянам повістку.

"Якщо людина починає ухилятися від вручення повістки, і це вже доведено багатьма випадками, як зазначає адвокат, проти українця можуть скласти протокол і оштрафувати. Його пізніше можна оскаржити в суді", — йдеться у матеріалі.

Однак тут є важливий нюанс — оскаржити це рішення в суді можуть лише люди до 27 років, які не служили в армії.

Нагадаємо, докладніше про те, чого чекати від мобілізації у травні ви можете прочитати у статті "Телеграфа", перейшовши за посиланням .