Мобилизация продолжается: кому точно не будут выдавать повестки в мае

Мобилизация в Украине продолжается

В Украине в очередной раз было продолжено действие всеобщей мобилизации, а это означает, что многие наши граждане, как и раньше, будут получать повестки в военкомат. Однако, существует категория граждан, которым не светит этот документ.

Об этом сообщает издание Фокус, ссылаясь на словам адвоката Ростислава Карвца.

Он отметил, что в Украине людей не достигших 27-летнего возраста могут мобилизовать только с их согласия — добровольно. Потому, что срочная служба на период военного положения отменена

"Если вы не достигли 27 лет, вам вообще переживать не за что", — говорит он.

При этом, он советует не устраивать разборки и что-то доказывать военкому, если он пытается вручить данным гражданам повестку.

"Если человек начинает уклоняться от вручения повестки, и это уже доказано многими случаями, как отмечает адвокат, против украинца могут составить протокол и оштрафовать. Его позже можно обжаловать в суде", — говорится в материале.

Однако, здесь есть важный нюанс — обжаловать это решение в суде могут лишь люди до 27 лет, которые не служили в армии.

Напомним, более подробно о том, чего ждать от мобилизации в мае вы можете прочитать в статье "Телеграфа", перейдя по ссылке.