Мобилизация продолжается: кому точно не будут выдавать повестки в мае
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Мобилизация в Украине продолжается
В Украине в очередной раз было продолжено действие всеобщей мобилизации, а это означает, что многие наши граждане, как и раньше, будут получать повестки в военкомат. Однако, существует категория граждан, которым не светит этот документ.
Об этом сообщает издание Фокус, ссылаясь на словам адвоката Ростислава Карвца.
Он отметил, что в Украине людей не достигших 27-летнего возраста могут мобилизовать только с их согласия — добровольно. Потому, что срочная служба на период военного положения отменена
"Если вы не достигли 27 лет, вам вообще переживать не за что", — говорит он.
При этом, он советует не устраивать разборки и что-то доказывать военкому, если он пытается вручить данным гражданам повестку.
"Если человек начинает уклоняться от вручения повестки, и это уже доказано многими случаями, как отмечает адвокат, против украинца могут составить протокол и оштрафовать. Его позже можно обжаловать в суде", — говорится в материале.
Однако, здесь есть важный нюанс — обжаловать это решение в суде могут лишь люди до 27 лет, которые не служили в армии.
Напомним, более подробно о том, чего ждать от мобилизации в мае вы можете прочитать в статье "Телеграфа", перейдя по ссылке.