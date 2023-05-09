Повесток станет больше? Стоит ли ожидать усиления мобилизации в мае

В Украине нет никаких отдельных волн мобилизации

В Украине продолжается действие всеобщей мобилизации, а это означает что многие наши граждане продолжать получать повестки от военкоматов. При этом многие граждане переживают, может ли в ближайшее время произойти усиление мобилизационных мероприятий.

Издание "ТСН" пишет стоит ли ожидать в мае усиления призыва.

В материале отмечается, что военное положение вместе с мобилизацией продолжаются в Украине с начала полномасштабного вторжения и никаких отдельных волн мобилизации нет. Мобилизационные планы согласовываются высшим военно-политическим руководством и зависят от необходимости доукомплектования Вооруженных Сил Украины.

При том, что подготовка к контрнаступлению ВСУ продолжается, об усилении мобилизации в мае в связи с этим ничего не известно.

"Однозначно можно сказать, что речь не идет о полной мобилизации, потому что законодательством даже не предусмотрено такое понятие, мобилизация может быть общей или частичной. И до тех пор, пока действует закрепленный в статье 23 Закона о мобилизации перечень категорий лиц, не подлежащих мобилизации, всех призвать не могут", — отмечается в материале.

Даже если мобилизацию захотят усилить, сначала нужно будет внести изменения в настоящую статью Закона о мобилизации, чтобы сократить основания для предоставления отсрочки от призыва.

Напомним, ранее мы писали о том, что юрист прояснил ситуацию с последним слухом о вручении повесток.

Также мы сообщали о том, когда в Украине можно законно отказаться от повестки в военкомат.