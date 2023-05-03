Таких мест станет больше: где украинцам будут раздавать повестки в мае

В мае мест, где украинцам могут раздавать повестки стало больше

В Украине в очередной раз было продлено действие военного положения и всеобщей мобилизации. А это означает, что многие украинцы по прежнему будут продолжать получать повестки.

О том, в каких местах украинцам будут вручать повестки в мае рассказывает "Телеграф".

Кто и где может вручать повестки в Украине

Вручение этого документа могут осуществлять уполномоченные лица, такие как:

представители органов местного самоуправления;

руководители предприятий, учреждений, организаций независимо от подчинения и формы собственности;

представители учебных заведений;

должностные лица районного или городского ТЦК и СП.

Что касается мест, где военнообязанному могут вручить повестку, то следует отметить, что законодательством не установлено, где именно она может быть вручена. Однако, как ранее говорил представитель Львовского областного ТЦК Александр Тищенко, для оповещения как можно большего количества человек обычно выбираются точки с большим скоплением людей: вокзалы, торговые центры, площади, большие улицы и т. д.

При этом, стоит отметить, что в средине прошлого месяца Кабмин внес изменения в порядок работы ТЦК, расширив полномочия относительно вручения повесток. И теперь мест где их могут вручать станет больше. Так, получить её можно даже когда военнообязанный находится за пределами своей области.

Более подробно о том, чего ждать от мобилизации в мае вы можете прочитать в статье "Телеграфа", перейдя по ссылке.