Повестки имеют право вручать через родственников: в каких случаях это возможно

Юрист Максим Шинжирбаев назвал случаи, когда военнообязанным могут вручать повестку не лично, а через их родственников

Во время военного положения и всеобщей мобилизации мужчины в Украине могут получать повестки как по домашним адресам, так и в общественных местах. Кроме того, повестку могут передать военнообязанному и через его родственников. Такой способ вручения допускается в нескольких случаях.

Повестка будет считаться врученной должным образом, если она заранее была заполнена и выдана лицу, которого вызывают в ТЦК и СП, под подпись. Но в то же время получить ее может и кто-нибудь из родственников военнообязанного, с которым он постоянно проживает. Об этом рассказал юрист Максим Шинжирбаев в эфире 7-го телеканала Одессы.

"Например, лицу исполнилось 18 лет, он подлежит срочной военной службе. Повестку могут вручить через его родителей, если они живут вместе. Однако когда, например, 40-летний военнообязанный живет отдельно, но прописан у родителей, то в таком случае невозможно через родственника вручить. Только если доподлинно известно, что лицо там проживает постоянно", – подчеркнул юрист.

Максим Шинжирбаев добавил, что повестку обязательно должны вручать лично, а не отправлять ее по почте, смс-сообщением, через мессенджеры и так далее.

Если процесс вручения повестки был выполнен надлежащим образом, отказ от нее может стать основанием для уголовного обвинения. Это, по словам юриста, будет считаться уклонением от мобилизации.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что министр обороны Украины Алексей Резников рассказал, о чем военнообязанные должны уведомлять военкомат.