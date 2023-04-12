Вручение повесток на улицах независимо от места регистрации: адвокат объяснил, законно ли это

Евгений Грушовец оценил "Телеграфу" усиление Кабмином прав военкоматов

Представители территориальных центров комплектации (ТЦК) имеют все законные и юридические основания вручать повестки в военкоматы на улицах, это не противоречит нормам действующего законодательства и не нарушает права граждан. В то же время усиление полномочий военкоматов относительно вручения повесток военнообязанным, независимо от мест их пребывания, может открыть путь к разным злоупотреблениям, недоразумениям и незаконным действиям.

Такое мнение "Телеграфу" высказал адвокат, член Совета адвокатов Киевской области Евгений Грушовец.

Напомним, ранее действия представителей военкомата, которые могли вручить повестку гражданину, находясь за пределами своей области, считались незаконными. Но Кабмин постановлением №318 внес изменения в порядок работы ТЦК, расширив полномочия относительно вручения повесток.

"Не вижу в этом проблемы, чтобы вручить повестку на улице, учитывая то, сколько людей сегодня уклоняется от получения этого документа. Поэтому вручить повестку — один вопрос. Другой вопрос, каким образом военкомы будут реагировать на то, когда человек не придет на вызов из военкомата. Причем это могут быть разные причины, начиная от нежелания идти и заканчивая какими-то субъективными факторами, например, болезнью или командировкой, или еще чем-то. Поэтому, думаю, на улице повестки могут вручать. Однако, будет ли сейчас эффективным механизм вручения повестки лицу, которое находится на военном учете в другом месте, у меня возникают большие сомнения", — говорит Евгений Грушовец.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, может ли снятый с военного учета украинец получить повестку.

Также сообщалось, могут ли сотрудники Национальной полиции вручать мужчинам повестки.