Вручение повесток мужчинам в Украине: что будет, если не прийти в военкомат

Адвокат дал детальный ответ

В Украине продолжают вручать повестки военнообязанным. Однако нередко мужчины игнорируют это уведомление и не приходят в Территориальные центры комплектования и социальной поддержки. Украинцам рассказали, что за это грозит.

Адвокат АО GRACERS Станислав Полевой в интервью "РБК-Украина" объяснил, что за игнорирование повестки, по которой мужчина должен прибыть в ТЦК и СП, к нему может быть применен штраф в размере от 850 до 1700 гривен.

"С точки зрения права работники ТЦК и СП могут составить протокол о привлечении лица к административной ответственности по статье 210 КУоАП "Нарушения призывниками, военнообязанными, резервистами правил военного учета", на основании которого руководитель ТЦК может вынести постановление и наложить на человека штраф в размере от 850 гривен до 1700 гривен (правонарушение совершено в условиях военного положения)", — сказал адвокат.

Полевой подчеркнул, что Нацполиция по обращению районных (городских) ТЦК и СП или органов СБУ осуществляет административное задержание (сроком не более чем на три часа) и доставку призывников, военнообязанных и резервистов, совершивших административные правонарушения, предусмотренные статьями 210, 210-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Исходя из своей практики адвокат добавил, что нередко бывали случаи, когда мужчины игнорировали повестки и не являлись в ТЦК и СП, но никаких негативных последствий для них после этого не было.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что украинцам озвучили три причины, по которым мужчина может отказаться от получения повестки.