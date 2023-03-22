Вручення повісток чоловікам в Україні: що буде, якщо не прийти у військкомат

Адвокат дав детальну відповідь

В Україні продовжують вручати повістки військовозобов’язаним. Однак нерідко чоловіки ігнорують це повідомлення і не приходять до Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Українцям розповіли, що за це загрожує.

Адвокат АТ GRACERS Станіслав Польовий в інтерв’ю "РБК-Україна" пояснив, що за ігнорування повістки, за якою чоловік має прибути до ТЦК та СП, до нього може бути застосований штраф у розмірі від 850 до 1700 гривень.

"З точки зору права працівники ТЦК та СП можуть скласти протокол про притягнення особи до адміністративної відповідальності за статтею 210 КУпАП "Порушення призовниками, військовозобов’язаними, резервістами правил військового обліку", на підставі якого керівник ТЦК може винести ухвалу та накласти на людину штраф у розмірі від 850 гривень до 1700 гривень (правопорушення скоєно в умовах воєнного стану)", — сказав адвокат.

Польовий підкреслив, що Нацполіція за зверненням районних (міських) ТЦК та СП або органів СБУ здійснює адміністративне затримання ( терміном не більше ніж на три години ) та доставку призовників, військовозобов’язаних та резервістів, які вчинили адміністративні правопорушення, передбачені статтями 210, 210-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Виходячи зі своєї практики, адвокат додав, що нерідко траплялися випадки, коли чоловіки ігнорували повістки й не приходили до ТЦК та СП, але жодних негативних наслідків для них після цього не було.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що українцям озвучили три причини, через які чоловік може відмовитися від отримання повістки.