Мобилизация продолжается: кто в мае получит повестку в первую очередь

Мобилизация в мае будет продолжаться

Не смотря на то, что в мае подходит к концу действие всеобщей мобилизации, вероятнее всего, оно будет продолжено и дальше и так пока не закончится война. В связи с этим многие наши граждане по прежнему продолжат получать повестки в военкоматы.

Издание NV сообщает о том, кто будет получать первым повестки в мае.

В пример журналисты приводят слова начальника управления персонала штаба Командования Сухопутных войск ВСУ Романа Горбача, который объяснил, что во время общей мобилизации прежде всего призывают мужчин с боевым опытом, а затем уже тех, кто нужен для соответствующих специальностей.

Мужчины, не имеющие опыта службы, должны проходить обучение перед отправкой на фронт, которое должно длиться не менее месяца, офицеры запаса после военных кафедр могут отправляться на переподготовку, которая также длится не менее месяца.

Депутаты хотят законодательно запретить отправлять на передовую мужчину без военного опыта без обучения.

Более подробно о том, чего ждать от мобилизации в мае вы можете прочитать в статье "Телеграфа", перейдя по ссылке.

Напомним, ранее мы рассказывали, что делать после получения повестки и что брать с собой в военкомат.

Также мы сообщали, что Резников рассказал, о чем военнообязанные должны сообщать в военкомат.