Правила изменились: как украинцам будут раздавать повестки в мае

В Украине изменили некоторые правила вручения повесток

В Украине продолжается действие всеобщей мобилизации, в время которой многие украинцы могут получить повестки в военкомат. При этом в средине апреля в нашей стране изменили некоторые правила вручения этого документа.

Исходя из этого юрист адвокатского объединения T&T Partners Владислав Юрчак в комментарии "24 Каналу" объяснил, как, с учетом новых правил, в мае будут происходить мобилизационные процессы.

Напомним, что в Украине военкоматы получили еще больше полномочий. Если ранее действия представителей военкомата, которые могли вручить повестку гражданину, когда он находился за пределами своей области, считались незаконными, то теперь это не так.

Юрист отметил, что старая редакция этого положения не содержала указания по месту нахождения лица на воинском учете, однако в основном по всей стране сложилась ситуация, когда повестку можно получить исключительно в том регионе, в котором лицо состоит на воинском учете.

Новая редакция устраняет такие пробелы и четко регламентирует возможность любого ТЦК и СП осуществлять призыв граждан во время мобилизации независимо от места их пребывания на учете. То есть теперь представителям ТЦК и СП разрешено вручать военнообязанным повестки независимо от места пребывания на учете и места постоянной регистрации.

Они уже не будут учитывать, где именно человек состоит на учете. Также это не может являться основанием для возможного обжалования при вручении повестки. Юрист напомнил, что ранее повестки вручались в основном по территориальному принципу, хотя это правило было достаточно формальным. Их могли выписать только тем, кто имеет постоянную регистрацию на территории, где работают соответствующие ТЦК и СП.

При этом мужчина призывного возраста, прибывший на новое место жительства, обязан в течение семи дней встать на воинский учет. Тем, кто не сделал, тоже должны вручать повестки.

"Возникала и коллизия – нужно было доказать разницу между "постоянным проживанием" и "временным проездом". Этим моментом активно пользовались некоторые граждане, желавшие избежать мобилизации. Теперь им будет это сделать гораздо сложнее, а повестки на блокпостах стали реальностью. Впрочем, и здесь есть нюансы", – объяснил Юрчак.

Что будет, если не явится по повестке в другом городе

По словам юриста, главным аргументом военкоматов является протокол об административном правонарушении – нарушение правил воинского учета, являющийся стартом процесса привлечения к административной (для начала) ответственности.

"Раньше право составлять админпротокол в отношении нарушителя мог только его "родной" ТЦК и СП, где он состоит на воинском учете. Сейчас это смогут делать все ТЦК и СП независимо от места регистрации. Теперь, если лицу, состоящему на учете, к примеру, в Киеве, вручат повестку в Ужгороде, а такое лицо не явится, то руководитель Ужгородского ТЦК и СП будет иметь полное право наложить на лицо административное взыскание", – объясняет Юрчак.

Согласно законодательству, те нарушения правил воинского учета, которые влекут административную ответственность, отнесены к полномочиям ТЦК и СП, а нормы КУоАП не содержат указания о необходимости соблюдения каких-либо принципов территориальности, а лишь определяют, что от имени ТЦК и СП рассматривать дела об административных правонарушениях. и налагать административные взыскания вправе руководители ТЦК и СП.

Напомним, прочитать подробнее о том, чего ожидать от мобилизации в мае, вы можете в материале "Телеграфа", перейдя по ссылке.

Ранее мы писали о том, что Резников рассказал, о чем военнообязанные должны сообщать в военкомат.