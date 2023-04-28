Правила змінилися: як українцям будуть роздавати повістки у травні

В Україні змінили деякі правила вручення повісток

В Україні триває дія загальної мобілізації, під час якої багато українців можуть отримати повістки до військкомату. При цьому в середині квітня в нашій країні змінили деякі правила вручення цього документа.

Виходячи з цього, юрист адвокатського об’єднання T&T Partners Владислав Юрчак у коментарі "24 Каналу" пояснив, як, з урахуванням нових правил, у травні відбуватимуться мобілізаційні процеси.

Нагадаємо, що в Україні військкомати отримали ще більше повноважень. Якщо раніше дії представників військкомату, які могли вручити повістку громадянинові, коли він перебував за межами своєї області, вважалися незаконними, то тепер це не так.

Юрист зазначив, що стара редакція цього положення не містила вказівки за місцезнаходженням особи на військовому обліку, проте в основному по всій країні склалася ситуація, коли повістку можна отримати виключно в тому регіоні, в якому особа перебуває на військовому обліку.

Нова редакція усуває такі прогалини та чітко регламентує можливість будь-якого ТЦК та СП здійснювати призов громадян під час мобілізації незалежно від місця їхнього перебування на обліку. Тобто тепер представникам ТЦК та СП дозволено вручати військовозобов’язаним повістки незалежно від місця перебування на обліку та місця постійної реєстрації.

Вони вже не враховуватимуть, де саме людина перебуває на обліку. Також це не може бути підставою для можливого оскарження при врученні повістки. Юрист нагадав, що раніше повістки вручалися в основному за територіальним принципом, хоча це правило було досить формальним. Їх могли виписати лише тим, хто має постійну реєстрацію на території, де працюють відповідні ТЦК та СП.

При цьому чоловік призовного віку, який прибув на місце проживання, зобов’язаний протягом семи днів стати на військовий облік. Тим, хто не зробив, теж мають вручати повістки.

"Виникала і колізія — потрібно було довести різницю між "постійним проживанням" та "тимчасовим проїздом". Цим моментом активно користувалися деякі громадяни, які бажали уникнути мобілізації. Тепер їм це зробити набагато складніше, а повістки на блокпостах стали реальністю. Втім, і тут є нюанси", – пояснив Юрчак.

Що буде, якщо не з’явиться на порядку денному в іншому місті

За словами юриста, головним аргументом військкоматів є протокол про адміністративне правопорушення – порушення правил військового обліку, який є стартом процесу притягнення до адміністративної (для початку) відповідальності.

"Раніше право складати адмінпротокол щодо порушника міг тільки його "рідний" ТЦК та СП, де він перебуває на військовому обліку. Зараз це зможуть робити всі ТЦК та СП незалежно від місця реєстрації. Тепер, якщо особі, яка перебуває на обліку, наприклад, у Києві, вручать повістку в Ужгороді, а така особа не з’явиться, то керівник Ужгородського ТЦК та СП матиме повне право накласти на особу адміністративне стягнення", – пояснює Юрчак.

Відповідно до законодавства, ті порушення правил військового обліку, які тягнуть за собою адміністративну відповідальність, віднесені до повноважень ТЦК та СП, а норми КУпАП не містять вказівки про необхідність дотримання будь-яких принципів територіальності, а лише визначають, що від імені ТЦК та СП розглядати справи про адміністративні правопорушення. та накладати адміністративні стягнення мають право керівники ТЦК та СП.

Нагадаємо, прочитати докладніше про те, чого очікувати від мобілізації у травні, ви можете у матеріалі " Телеграфа" , перейшовши за посиланням.

Раніше ми писали про те, що Резніков розповів, про що військовозобов’язані повинні повідомляти військкомат.