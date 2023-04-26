Деяким українцям частіше вручатимуть повістки: у поліції пояснили, кому і за що

Патрульна поліція має намір співпрацювати з ТЦК СП

Під час воєнного стану вручення повістки під час подорожі до іншої області в Україні є незаконним. Однак, якщо водії порушать правил дорожнього руху, то поліція у співпраці з представниками центрів комплектування кадрів може вручити повістку.

Про це в ефірі всеукраїнського телемарафону розповів перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький. За його словами, можливо це не лише у Києві, а й в інших містах.

Так, повістки можуть вручити тим, хто перевищує швидкість та любить дрифтувати на вулицях. Для цього співпраця патрульних поліцейських із представниками військкоматів у контексті видачі повісток необхідна постійно.

"В окремих випадках вона може дійсно застосовуватися, тому що такі випадки (дрифт на дорогах — ред.), вони показові. Ми вже досить тривалий час реагували на ці акції, ми попереджали і зверталися до учасників цих рухів щодо того, що зараз це робити недоречно і не вчасно", — зазначив він.

Олексій Білошицький додав, що нещодавно у Києві кілька автомобілів влаштували перегони вулицями столиці. Поліція не могла на це не відреагувати та об’єднала зусилля із центрами комплектування кадрів.

"Можливо, будуть у майбутньому (такі випадки — ред.), також реагуватимемо на них. І, звичайно, не тільки в Києві це може застосовуватися. Зі свого боку військкомати також були зацікавлені у перевірці документів та запрошенні цих осіб. Ми робили свою роботу, а вони — свою", — зазначив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що в росії почали розсилати незвичайні повістки. Військовозобов’язаним стали надсилати повістки із погрозами.