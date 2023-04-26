Нова "радість" для росіян: повістки в росії тепер приходять непрості
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За неявку у військкомат росіянам загрожують серйозними обмежувальними заходами
Росіянам продовжують закручувати гайки з мобілізацією, якої нібито немає. Після ухвалення резонансного закону, який "паралізує" ухилянтів, громадяни країни-агресора вже почали отримувати повістки із погрозами.
Про це повідомляє видання "Медуза".
Так, наприклад, у Санкт-Петербурзі місцеві жителі вже отримують повістки до військкомату, у яких призовникам погрожують "обмежувальними заходами".
"Увага! У разі неявки до військового комісаріату у встановлений термін до вас буде введено обмежувальні заходи", — сказано в опублікованому документі.
Нагадаємо, що згідно з оновленим російським законодавством, серед обмежувальних заходів за неявку до військкомату існують такі: позбавлення водійських прав, заборона на виїзд за кордон, заборона на взяття кредитів та інші.
Нагадаємо, раніше ми писали, що в росії потребують поповнення армії новим "гарматним м’ясом". А якщо президент рф володимир путін все ж таки оголосить проведення повторної хвилі мобілізації, то вона, вже за звичною схемою, буде з приміткою "часткова".
Також ми повідомляли, що в росії розіслали перші електронні повістки. Росіяни тепер бояться заходити на портал держпослуг.