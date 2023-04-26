Новая "радость" для россиян: повестки в рф теперь приходят непростые
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За неявку в военкомат россиянам грозят серьезными ограничительными мерами
Россиянам продолжают закручивать гайки с мобилизацией, которой якобы нет. После принятия резонансного закона, который "парализует" уклонистов, граждане страны-агрессора уже начали получать повестки с угрозами.
Об этом сообщает издание "Медуза".
Так, например, в Санкт-Петербурге местные жители уже получают повестки в военкомат, в которых призывникам угрожают "ограничительными мерами".
"Внимание! В случае неявки в военный комиссариат в установленный срок в отношении вас будут введены ограничительные меры", — сказано в опубликованном документе.
Напомним, что согласно обновленному российскому законодательству, среди ограничительных мер за неявку в военкомат существуют следующие: лишение водительских прав, запрет на выезд за границу, запрет на взятие кредитов и другие.
Напомним, ранее мы писали, что в россии испытывают потребность в пополнении армии новым "пушечным мясом". И если президент рф владимир путин все же объявит проведение повторной волны мобилизации, то она, уже по привычной схеме, будет с примечанием "частичная".
Также мы сообщали, что в россии разослали первые электронные повестки. Россияне теперь боятся заходить на портал госуслуг.