Новая "радость" для россиян: повестки в рф теперь приходят непростые

За неявку в военкомат россиянам грозят серьезными ограничительными мерами

Россиянам продолжают закручивать гайки с мобилизацией, которой якобы нет. После принятия резонансного закона, который "парализует" уклонистов, граждане страны-агрессора уже начали получать повестки с угрозами.

Об этом сообщает издание "Медуза".

Так, например, в Санкт-Петербурге местные жители уже получают повестки в военкомат, в которых призывникам угрожают "ограничительными мерами".

"Внимание! В случае неявки в военный комиссариат в установленный срок в отношении вас будут введены ограничительные меры", — сказано в опубликованном документе.

Напомним, что согласно обновленному российскому законодательству, среди ограничительных мер за неявку в военкомат существуют следующие: лишение водительских прав, запрет на выезд за границу, запрет на взятие кредитов и другие.

Напомним, ранее мы писали, что в россии испытывают потребность в пополнении армии новым "пушечным мясом". И если президент рф владимир путин все же объявит проведение повторной волны мобилизации, то она, уже по привычной схеме, будет с примечанием "частичная".

Также мы сообщали, что в россии разослали первые электронные повестки. Россияне теперь боятся заходить на портал госуслуг.