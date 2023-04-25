Що загрожує чоловікам за ігнорування повістки: військові дали чітку відповідь

Тільки в одному з випадків для чоловіків не передбачено відповідальності за неявку до ТЦК та СП

Під час воєнного стану та загальної мобілізації в Україні чоловіки призовного віку продовжують отримувати повістки. Проте за ігнорування повістки та неявку до Територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) військовозобов’язаним загрожує покарання.

Про це в деталях розповів речник ОК "Південь" Владислав Назаров у своєму Telegram-каналі. Він пояснив, у якому разі чоловікові загрожуватиме адміністративна, а в якому — кримінальна відповідальність.

Якщо повістку не вручено належним чином, тобто особисто, то жодної відповідальності – адміністративної чи кримінальної – нема. Водночас адміністративна відповідальність загрожує чоловікові у разі, якщо повістка була вручена йому належним чином, але він її проігнорував і не прибув до ТЦК.

Кримінальна відповідальність настає, якщо після належного вручення повістки, накладення штрафу, повістку вручили вдруге, а чоловік знову не прибув до ТЦК. У цьому разі йдеться про покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до п’яти років та оголошення у розшук.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що юрист Інна Колесник пояснила, які види повісток існують в Україні і що означає кожна з них.