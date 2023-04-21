Не означає, що завтра на передову: які види повісток є в Україні

Усього існує чотири види повісток

Чоловікам призовного віку в Україні продовжують видавати повістки не лише за домашніми адресами, а й у громадських місцях. Однак отримання повістки зовсім не означає, що чоловіка заберуть на передову. Тим більше існує кілька видів повісток, які суттєво відрізняються одна від одної.

Юрист ГО Трикутник Інна Колесник пояснила українцям, що всього є чотири види повісток і не кожна з них означає, що військовозобов’язаного забирають на службу. Також важливо знати, як має бути заповнена кожна з цих повісток.

Які є види повісток

Повістка для уточнення облікових даних. Її можуть вручити будь-де і навіть можуть заповнити при вас. Але вона не може називатися повісткою на відправлення або мобілізаційним розпорядженням, де буде чітко написана дата, коли ви вирушаєте на службу до лав ЗСУ

Повістка на проходження військово-лікарської комісії. Цей вид повісток також можуть бути вручені в будь-якому місці й заповнити при вас. Її метою є уточнення стану здоров’я військовозобов’язаного, яке може бути потенційно придатним для проходження служби.

Повістка мобілізаційного розпорядження. Бланк має бути заповнений заздалегідь та вручений людині особисто в руки. Внутрішні накази мають бути сформовані, і вже, як результат, ця повістка видається конкретній людині.

Повістка-призов на строкову військову службу (у воєнний час не видається). Така повістка не може бути сформована заздалегідь і видати людині на вулиці не можуть. Щоб її заповнити, потрібно мати дані про громадянина. А в самому бланку потрібно вказати строк, у який людина має з’явитися до призовної ділянки.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що адвокат Євген Грушовець пояснив українцям, чи законне вручення повісток чоловікам не за місцем реєстрації.