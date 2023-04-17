Повістки через "Дію" точно будуть: у Зеленського сказали, коли цього чекати, а в Мінцифри заспокоїли
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Політики дали неоднозначні коментарі щодо видачі повісток через мобільний додаток
В Україні повістки із закликом на службу вручатимуть через застосунок "Дія". Ці нововведення точно будуть впроваджені, проте не найближчим часом.
Про це у понеділок, 17 квітня, в ефірі національного телемарафону повідомив представник президента України у Верховній Раді, нардеп Федір Веніславський.
"У майбутньому ми маємо до цього прийти, оскільки цифровізація передбачає спрощення всіх дій і паперові повістки мають точно відійти в минуле. Але сьогодні це проєкти не у короткостроковій перспективі", — пояснив він.
Водночас віцепрем'єр-міністр Михайло Федоров відповідну інформацію вже встиг спростувати. Зокрема, у своєму Telegram-каналі він повідомив, що наразі послуга щодо видачі повісток через "Дію" у розробці не перебуває.
"Послуги немає ані в розробці, ані в планах. Зберігайте спокій, всім гарного дня", — написав очільник Мінсоцполітики.
Раніше "Телеграф" повідомляв, в яких випадках можна відмовитися від виданої повістки — пояснення адвоката.
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