Повестки через "Дію" точно будут: у Зеленского сказали, когда этого ждать

В Украине повестки с призывом на службу будут вручаться через приложение "Дія". Эти нововведения точно будут внедрены, однако не в ближайшее время.

Об этом в понедельник, 17 апреля, сообщил представитель президента Украины в Верховной Раде, нардеп Федор Вениславский.

"В будущем мы должны к этому прийти, поскольку цифровизация предполагает упрощение всех действий и бумажные повестки должны точно уйти в прошлое. Но сегодня эти проекты не в краткосрочной перспективе", — пояснил он.

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