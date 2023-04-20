Чи можуть повістку заповнювати на вулиці: українцям дали чітку відповідь

Повістка повинен бути виписана конкретній особі до моменту її підпису

В Україні чоловіки можуть отримати повістки не лише за домашньою адресою, а й у громадських місцях. Однак у цьому випадку існують певні правила її вручення.

Адвокат Джамал Стаценко детально розібрав це питання і розповів про те, чи повістку можуть заповнювати на вулиці, безпосередньо перед військовозобов’язаним, чи законні такі дії й, чи можна таку повістку оскаржити. Про це пише видання "Вікна".

За його словами, повістка має бути підписана керівником ТЦК, до якого прописана людина. Порожню повістку можуть заповнювати на вулиці, проте відбуватися це може тільки в присутності голови ТЦК, який вручає цей документ або якщо він робить це особисто.

Варто зважити, що бланк не повинен бути повністю порожнім. Експерт підкреслив, що нерідко трапляються випадки, коли штампують пачки порожніх повісток, а потім приходять за адресами або прямо на вулиці вручають людям порожні повістки, без підпису ТЦК. У такому разі це незаконно.

Стаценко також пояснив, що порожню повістку можна оскаржити. Чоловікові необхідно звернутися зі скаргою до свого військкомату, Нацполіції чи Міноборони.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що адвокат Ірина Підреза пояснила, у яких випадках чоловіки можуть законно відмовитися від повістки.