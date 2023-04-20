Могут ли повестку заполнять на улице: украинцам дали четкий ответ

Повестка должна быть выписана конкретному лицу до момента его подписи

В Украине мужчины могут получить повестки не только по домашнему адресу, но и в общественных местах. Однако в этом случае также существуют определенные правила ее вручения.

Адвокат Джамал Стаценко детально разобрал этот вопрос и рассказал о том, могут ли повестку заполнять на улице, непосредственно перед военнообязанным, законны ли такие действия и можно ли такую повестку обжаловать. Об этом пишет издание "Вікна".

По его словам, повестка должна быть подписана руководителем ТЦК, к которому прописан человек. Пустую повестку могут заполнять на улице, однако происходить это может только в присутствии главы ТЦК, который вручает этот документ или же если он делает это лично.

Стоит учесть, что бланк не должен быть полностью пустым. Эксперт подчеркнул, что нередко происходят случаи, когда штампуют пачки пустых повесток, а потом приходят по адресам или же прямо на улице вручают людям пустые повестки, без подписи главы ТЦК. В таком случае это незаконно.

Стаценко также объяснил, что пустую повестку можно обжаловать. Мужчине необходимо обратиться с жалобой в свой военкомат, Нацполицию или в Минобороны.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что адвокат Ирина Пидреза объяснила, в каких случах мужчины могут законно отказаться от повестки.