Вручення повісток на вулицях незалежно від місця реєстрації : адвокат пояснив, чи це законно

Євген Грушовець оцінив "Телеграфу" посилення Кабміном прав військкоматів

Представники територіальних центрів комплектації (ТЦК) мають всі законні і юридичні підстави вручати повістки у військкомати на вулицях, це не суперечить нормам чинного законодавства та не порушує прав громадян. Водночас посилення повноважень військкоматів щодо вручення повісток військовозобов'язаним, незалежно від місць їхнього перебування може відкрити шлях до всіляких зловживань, непорозумінь та незаконних дій.

Таку думку "Телеграфу" висловив адвокат, член Ради адвокатів Київської області Євген Грушовець.

Нагадаємо, раніше дії представників військкомату, які могли вручити повістку громадянину, коли він перебував за межами своєї області, вважалися незаконними. Але Кабмін постановою №318 вніс зміни в порядок роботи ТЦК, розширивши їхні повноваження щодо вручення повісток.

"Не бачу у цьому проблеми, щоб вручити повістку на вулиці, враховуючи те, скільки людей сьогодні ухиляється від отримання цього документу. Тому вручити повістку — одне питання. Інше питання, яким чином воєнкоми будуть реагувати на те, коли людина не прийде на виклик до військкомату. Причому це можуть бути різні причини, починаючи від небажання йти, і закінчуючи якимись суб'єктивними факторами. Наприклад, хворобою чи відрядженням, або ще чимось. Тож, думаю, на вулиці повістки можуть вручати. Але чи буде зараз ефективний механізм вручення повістки особі, яка знаходиться на військовому обліку в іншому місці, у мене виникають великі сумніви", — каже Євген Грушовець.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, чи може знятий з військового обліку українець отримати повістку.

Також повідомлялось, чи можуть співробітники Національної поліції вручати чоловікам повістки.