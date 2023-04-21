Не означает, что завтра на передовую: какие виды повесток есть в Украине

Всего существует четыре вида повесток

Мужчинам призывного возраста в Украине продолжают выдавать повестки не только по домашним адресам, но уже и в общественных местах. Однако получение повестки вовсе не означает, что мужчину заберут на передовую. Тем более, существует несколько видов повесток, которые существенно отличаются друг от друга.

Юрист ОО Треугольник Инна Колесник объяснила украинцам, что всего есть четыре вида повесток и не каждая из них означает, что военнообязанного забирают на службу. Также важно знать, как должна быть заполнена каждая из этих повесток.

Какие есть виды повесток

Повестка для уточнения учетных данных. Ее могут вручить в любом месте и даже могут заполнить при вас. Но она не может называться повесткой на отправку или мобилизационным распоряжением, где будет четко написана дата, когда вы отправляетесь на службу в ряды ВСУ

Повестка на прохождение военно-врачебной комиссии. Этот вид повесток также могут вручить в любом месте и заполнить при вас. Ее целью является уточнение состояния здоровья военнообязанного, который может быть потенциально годным для прохождения службы.

Повестка мобилизационного распоряжения. Бланк должен быть заполнен заранее и вручен человеку лично в руки. Внутренние приказы должны быть сформированы, и уже, как результат, эта повестка кажется конкретному человеку.

Повестка-призыв на срочную военную службу (в военное время не выдается). Такую повестку нельзя сформировать заранее и выдать человеку на улице. Чтобы ее заполнить нужно иметь данные о гражданине. А в самом бланке нужно указать срок, в который человек должен явиться в призывной участок.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что адвокат Евгений Грушовец объяснил украинцам, законно ли вручение повесток мужчинам не по месту регистрации.