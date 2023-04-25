Что грозит мужчинам за игнорирование повестки: военные дали четкий ответ

Только в одном из случаев для мужчин не предусмотрена ответственность за неявку в ТЦК и СП

Во время военного положения и всеобщей мобилизации в Украине мужчины призывного возраста продолжают получать повестки. Однако за игнорирование повестки и неявку в Территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) военнообязанным грозит наказание.

Об этом в деталях рассказал спикер ОК "Юг" Владислав Назаров в своем Telegram-канале. Он объяснил, в каком случае мужчине будет грозить административная, а в каком — уголовная ответственность.

Так, если повестка не вручена должным образом, то есть лично, то никакой ответственности – административной или уголовной – нет. В то же время административная ответственность грозит мужчине в случае, если повестка была вручена ему должным образом, но он ее проигнорировал и не прибыл в ТЦК.

Уголовная ответственность наступает, если после надлежащего вручения повестки, наложения штрафа, повестку вручили второй раз, а мужчина вновь не прибыл в ТЦК. В данном случае речь идет о наказании в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет и объявление в розыск.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что юрист Инна Колесник объяснила, какие виды повесток существуют в Украине и что означает каждая из них.