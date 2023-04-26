Некоторым украинцам будут чаще вручать повестки: в полиции объяснили, кому и за что

Патрульная полиция намерена сотрудничать с ТЦК СП

Во время военного положения вручение повестки при путешествии в другую область Украины является незаконным. Однако, если водители нарушат ПДД, то полиция в сотрудничестве с представителями центров комплектования кадров могут вручить повестку.

Об этом в эфире Всеукраинского телемарафона рассказал первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий. По его словам, возможно это не только в Киеве, но и в других городах.

Так, повестки могут вручить тем, кто превышает скорость и любит дрифтить на улицах. Для этого сотрудничество патрульных полицейских с представителями военкоматов в контексте выдачи повесток необходимо постоянно.

"В отдельных случаях она может действительно применяться, ведь такие случаи (дрифт на дорогах — Ред.), они показательны. Мы уже достаточно длительный период времени реагировали на эти акции, мы предупреждали и обращались к участникам этих движений относительно того, что сейчас это делать неуместно и не ко времени", — отметил он.

Алексей Белошицкий добавил, что недавно в Киеве несколько автомобилей устроили гонки. Полиция не могла на это не отреагировать и объединила усилия с центрами комплектования кадров.

"Возможно, будут в будущем [такие случаи], также будем на них реагировать. И, конечно, не только в Киеве это может применяться. Со своей стороны военкоматы также были заинтересованы в проверке документов и приглашении этих лиц. Мы делали свою работу, а они — свою", — отметил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в россии рассылают необычные повестки военнообязанным с угрозами.