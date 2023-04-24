Уже и им хотят раздавать повестки? Адвокат прокомментировала громкие слухи о мобилизации

Российские пропагандисты распространяют манипуляционные новости о мобилизации в Украине

В Украине продолжается всеобщая мобилизация и в связи с этим многие наши граждане получают повестки в военкомат. При этом в последнее время в сети распространяются слухи о том, что украинцам якобы могут запретить поступать в вузы, чтобы легально вручать повестки и отправлять в армию.

Адвокат Марина Бекало в комментарии ТСН объяснила, можно ли запретить мужчинам поступать в учебные заведения во время военного положения.

По её словам, во время военного положения, действительно, могут ограничиваться конституционные права и свободы человека. Однако подобные ограничения должны быть предусмотрены законодательством.

Адвокат отметила, что теоретически можно внести изменения в Закон Украины "Об образовании" и ограничить право мужчин призывного возраста поступать в учебные заведения.

"Но есть все основания, что Конституционный суд признает такие нормы неконституционными. Ведь это не только нарушение конституционных прав граждан, здесь затрагиваются интересы государства", — пояснила юрист.

Напомним, что слухи о запрете военнообязанным поступать в вузы возникли после выхода статьи Натальи Богуты в издании "Фокус" под названием "Студент, вам повестка. Могут ли в Украине мобилизовать учеников университетов и колледжей". Автор пишет, что в обществе продолжаются дискуссии о том, стоит ли запретить мужчинам поступать в учебные заведения, ведь в прошлом году многие военнообязанные поступали, чтобы получить право на отсрочку. При этом, в публикации не говорится, что власти Украины серьезно рассматривают подобный вопрос.

Впрочем это не помешало российским пропагандистам сделать данный материал поводом для манипуляций и распространять по интернету слухи о том, что украинцам запретят поступать в вузы, чтобы "выполнить план по мобилизации".

Напомним, ранее мы писали, что военкомат может присылать украинцам не только повестки, и объяснили что такое оповещение и что с ним делать.

Также мы сообщали, что Кабмин расширил права военкоматов по повесткам. Адвокат Евгений Грушовец прокомментировал "Телеграфу" соответствующее постановление и возможные последствия.