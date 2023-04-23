Военкомат может присылать украинцам не только повестки: что такое оповещение и что с ним делать

Помимо повестки военнообязанному вручить и другой документ — оповещение

В Украине продолжается всеобщая мобилизация, в связи с которой многие наши граждане продолжают получать повестки в военкомат. Однако, помимо повестки военнообязанному могут вручить и другой документ — оповещение.

Что это за документ, и чем он отличается от повестки, в комментарии "24 каналу" рассказал Владислав Юрчак, юрист адвокатского объединения T&T Partners.

Юрист пояснил, что оповещение составляется на основании распоряжения руководителя районного (городского) ТЦК и СП. Оно может быть адресовано органам местного самоуправления, руководителям предприятий, учреждений, организаций, в том числе учебным заведениям, независимо от подчинения и формы собственности.

Прежде всего данный документ означает, что военнообязанному сообщили о том, что он должен стать на учет, или уточнить свои учетные данные.

"Это не обязательно трансформируется в непременную мобилизацию, а может быть связано с желанием уточнения информации и учета, а также формированием резерва. Надо понимать, что пока россия не исчезнет с политической карты мира, всеобщая военная служба в Украине никуда не исчезнет", – объяснил юрист.

Это означает соответствующим лицам устанавливается обязанность осуществить оповещение конкретного списка граждан об их вызове в ТЦК и СП и обеспечить их прибытие в ТЦК и СП в сроки, указанные в повестках, которые, как правило, прилагаются к такому оповещению.

В то же время повестка – это конкретное предписание, которое касается конкретного лица и устанавливает ему обязанность прибыть в ТЦК и СП.

Отмечается, что с точки зрения юридической силы, для военнообязанных оповещение не обязывает к каким-либо действиям, однако получение повестки в результате уведомления влечет юридические последствия.

Напомним, ранее мы писали о том, могут ли мужчине вручить повестку за границей.

Также мы сообщали, что делать после получения повестки.