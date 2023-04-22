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Мобилизация в Украине: что делать студентам, которые получили повестки

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Автор
ВСУ
ВСУ

Студенты имеют отсрочку от мобилизации, но это не спасает от вручения повестки

Студенты колледжей и высших учебных заведений имеют право на отсрочку от мобилизации, однако им все равно могут вручить повестку.

Как говорится в материале "Фокус", кроме упомянутых категорий также не могут быть призваны во время мобилизации ассистенты-стажеры, аспиранты и докторанты, которые учатся на дневной или дуальной форме получения образования.

Стоит отметить, что украинцы, которые проходят обучение в учебных заведениях имеют право на отсрочку лишь на время прохождения обучения и теряют его в случае отчисления.

Вместе с тем, юрист Игорь Ясько отмечает, что военнообязанный также теряет право на отсрочку в "промежуточный период". К примеру, человек получил диплом в июле, но подал документы на вступление в заведение высшего образования (ЗВО). В таком случае его могут мобилизировать вплоть до момента появления приказа на зачисление в ВУЗ.

При этом украинское законодательство не запрещает вручать повестки студентам, однако ее могут и не вручить при наличии студенческого билета. В любом случае это решение будет приниматься представителями ТЦК.

"В ТЦК и СП необходимо подать справку о причислении в число студентов дневной формы обучения ЗВО вместе с заявлением в произвольной форме о предоставлении отсрочки", — говорит Ясько.

С собой в военкомат также надо взять:

  • паспорт;
  • военный билет;
  • студенческий билет;
  • справка о причислении к числу студентов дневной формы обучения.

Если после этого человеку все равно отказали в отсрочке, то решение ТЦК можно обжаловать в суде.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какие виды повесток бывают в Украине и почему ее вручение не значит отправки на передовую.

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#Украина #Мобилизация #Повестка