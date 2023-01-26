Выдача повесток в Украине: сколько придется заплатить за неявку в военкомат

Действующее законодательство предусматривает наказание от штрафа и аж до лишения свободы сроком до 5 лет

Более 11 месяцев в Украине продолжается всеобщая мобилизация, в рамках которой Вооруженные силы и другие военные группировки в стране пополняются "свежей" живой силой. Некоторые украинцы добровольно обращаются в территориальные центры комплектования лиц, чтобы в дальнейшем стать на военный учет и защиту Родины от оккупанта, а некоторые получают повестки. Именно последней категории, при условии, что она проигнорирует полученный документ и не обратится в военкомат, могут грозить штрафы.

Какие штрафы предусмотрены за игнорирование повесток

Как пишет издание "РадиоТрек", в Украине существуют два понятия, которые должны различать военнообязанные: повестка и мобилизационное распоряжение. Отказ от получения повестки без уважительных причин чреват административной ответственностью. В то же время, есть и исключения, когда документ заполнен с ошибками. Тогда в присутствии свидетелей заполняется соответствующий акт.

При условии, что гражданин без наличия весомой причины отказался получать повестку для уточнения данных или дальнейшего прохождения медицинской комиссии, то ему может грозить наказание в виде штрафа от 3,5 до 8,5 тысячи гривен.

Если же военнообязанный (мужчина в возрасте от 18 до 60 лет) трижды или более раз игнорирует повестку, то его, в рамках действующего украинского законодательства, уже могут привлечь и к уголовной ответственности.

Последствия игнорирования мобилизационного распоряжения

Этим документом предусматривается большая ответственность за отказ, ведь это повестка, которую вручают уже по заключению медицинской комиссии. При условии, что военнообязанный хотя бы раз проигнорировал этот документ и не явился в ТЦК, ему может грозить наказание в виде лишения свободы сроком от 3 до 5 лет.

Ранее Телеграф сообщал, как правильно проверить полученную повестку на законность.

Также напомним, кто именно и в каких местах может вручить повестку военнообязанному украинцу.