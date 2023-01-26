Видача повісток в Україні: скільки доведеться сплатити за неявку до військкомату

Чинне законодавство передбачає покарання від штрафу і аж до позбавлення волі строком до 5 років

Понад 11 місяців в України триває загальна мобілізація, в рамках якої Збройні сили та інші воєнні угруповання в країні поповнюються "свіжою" живою силою. Дехто з українців добровільно звертається до територіальних центрів комплектування осіб, аби в подальшому стати на військовий облік і захист Батьківщини від окупанта, а дехто отримує повістки. Саме останній категорії, при умові, що вона проігнорує отриманий документ і не звернеться до військкомату, можуть загрожувати штрафи.

Які штрафи передбачені за ігнорування повісток

Як пише видання "РадіоТрек", в Україні існують два поняття, які повинні розрізняти військовозобов’язані: повістка і мобілізаційне розпорядження. Відмова від отримання повістки без поважних причин загрожує адміністративною відповідальністю. Водночас є й винятки, коли документ заповнений із помилками. Тоді у присутності свідків заповнюється відповідний акт.

При умові, що громадянин без наявної на те вагомої причини відмовився отримувати повістку для уточнення даних або подальшого проходження медичної комісії, то йому може загрожувати покарання у вигляді штрафу від 3,5 до 8,5 тисяч гривень.

Якщо ж військовозобов’язаний (чоловік, віком від 18 до 60 років) тричі чи більше разів ігнорує повістку, то його, в рамках чинного українського законодавства, вже можуть притягнути й до кримінальної відповідальності.

Наслідки ігнорування мобілізаційного розпорядження

Цим документом передбачається більша відповідальність за відмову, адже це повістка, яку вручають вже за висновком медичної комісії. При умові, що військовозобов’язаний хоча б одного разу проігнорував цей документ і не з'явився до ТЦК, йому може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі строком від 3 до 5 років.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як правильно перевірити отриману повістку на законність.

Також нагадаємо, хто саме і в яких місцях може вручити повістку військовозобов'язаному українцеві.