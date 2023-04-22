Мобілізація в Україні: що робити студентам, які отримали повістки

Студенти мають відстрочку від мобілізації, але це не рятує від вручення повістки

Студенти коледжів та вищих навчальних закладів мають право на відстрочку від мобілізації, однак їм все одно можуть вручити повістку.

Як йдеться у матеріалі "Фокус", крім згаданих категорій також не можуть бути призвані під час мобілізації асистенти-стажери, аспіранти та докторанти, які навчаються на денній чи дуальній формі здобуття освіти.

Варто зазначити, що українці, які проходять навчання у навчальних закладах, мають право на відстрочку лише на час проходження навчання та втрачають його у разі відрахування.

Водночас юрист Ігор Ясько зазначає, що військовозобов'язаний також втрачає право на відстрочку у "проміжний період". Наприклад, людина отримала диплом у липні, але подала документи на вступ до закладу вищої освіти (ЗВО). У такому разі його можуть мобілізувати аж до моменту появи наказу на зарахування до ВНЗ.

При цьому українське законодавство не забороняє вручати повістки студентам, проте її можуть і не вручити за наявності студентського квитка. У будь-якому випадку це рішення прийматиметься представниками ТЦК.

"У ТЦК та СП необхідно подати довідку про зарахування до студентів денної форми навчання ЗВО разом із заявою у довільній формі про надання відстрочки", — говорить Ясько.

З собою у військкомат також треба взяти:

паспорт;

військовий квиток;

студентський квиток;

довідка про зарахування до студентів денної форми навчання.

Якщо після цього людині все одно відмовили у відстроченні, то рішення ТЦК можна оскаржити у суді.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, які види повісток бувають в Україні і чому її вручення не означає надсилання на передову.