Вже і їм хочуть роздавати повістки? Адвокат прокоментувала гучні чутки про мобілізацію

Російські пропагандисти розповсюджують маніпуляційні новини про мобілізацію в Україні

В Україні триває загальна мобілізація і у зв’язку з цим багато наших громадян отримують повістки у військкомат. При цьому останнім часом у мережі поширюються чутки про те, що українцям нібито можуть заборонити вступати до вишів, щоб легально вручати повістки та відправляти до армії.

Адвокат Марина Бекало у коментарі ТСН пояснила, чи можна заборонити чоловікам вступати до навчальних закладів під час воєнного стану.

За її словами, під час воєнного стану справді можуть обмежуватися конституційні права та свободи людини. Проте такі обмеження мають бути передбачені законодавством.

Адвокат зазначила, що теоретично можна внести зміни до Закону України "Про освіту" та обмежити право чоловіків призовного віку вступати до навчальних закладів.

"Але є всі підстави, що Конституційний суд визнає такі норми неконституційними. Адже це не лише порушення конституційних прав громадян, тут торкаються інтересів держави", — пояснила юрист.

Нагадаємо, що чутки про заборону військовозобов’язаним вступати до вишів виникли після виходу статті Наталії Богути у виданні "Фокус" під назвою "Студент, вам повістка. Чи можуть в Україні мобілізувати учнів університетів та коледжів". Автор пише, що в суспільстві тривають дискусії про те, чи варто заборонити чоловікам вступати до навчальних закладів, адже торік багато військовозобов’язаних вступали, щоб отримати право на відстрочку. При цьому в публікації не йдеться, що влада України серйозно розглядає подібне питання.

Втім, це не завадило російським пропагандистам зробити цей матеріал приводом для маніпуляцій і поширювати по інтернету чутки про те, що українцям заборонять вступати до вузів, щоб "виконати план мобілізації".

Нагадаємо, раніше ми писали, що військкомат може надсилати українцям не лише повістки, і пояснили, що таке оповіщення і що з ним робити.

Також ми повідомляли, що Кабмін розширив права військкоматів щодо повісток. Адвокат Євген Грушовець прокоментував "Телеграфу" відповідну постанову та можливі наслідки.