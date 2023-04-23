Військкомат може надсилати українцям не лише повістки: що таке оповіщення та що з ним робити

Крім повістки військовозобов’язаному можуть вручити й інший документ — оповіщення

В Україні триває загальна мобілізація, у зв’язку з якою багато наших громадян продовжують отримувати повістки у військкомат. Проте, крім повістки військовозобов’язаному можуть вручити й інший документ — оповіщення.

Що це за документ і чим він відрізняється від повістки, у коментарі "24 каналу" розповів Владислав Юрчак, юрист адвокатського об’єднання T&T Partners.

Юрист пояснив, що оповіщення складається на підставі розпорядження керівника районного (міського) ТЦК та СП. Воно може бути адресовано органам місцевого самоврядування, керівникам підприємств, установ, організацій, у тому числі навчальним закладам, незалежно від підпорядкування та форми власності.

Насамперед цей документ означає, що військовозобов’язаному повідомили про те, що він має стати на облік, або уточнити свої облікові дані.

"Це не обов’язково трансформується у неодмінну мобілізацію, а може бути пов’язане з бажанням уточнення інформації та обліку, а також формуванням резерву. Треба розуміти, що доки росія не зникне з політичної карти світу, загальна військова служба в Україні нікуди не зникне", — пояснив юрист.

Це означає, що відповідним особам встановлюється обов’язок здійснити сповіщення конкретного списку громадян про їх виклик до ТЦК та СП та забезпечити їх прибуття до ТЦК та СП у строки, зазначені у повістках, які, як правило, додаються до такого сповіщення.

У той же час повістка – це конкретний припис, який стосується конкретної особи та встановлює їй обов’язок прибути до ТЦК та СП.

Зазначається, що з точки зору юридичної сили, для військовозобов’язаних оповіщення не зобов’язує до будь-яких дій, проте отримання повістки в результаті повідомлення тягне за собою юридичні наслідки.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, чи можуть чоловікові вручити повістку за кордоном.

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