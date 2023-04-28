90% цього не роблять: Резніков розповів, про що військовозобов’язані повинні повідомляти у військкомат

У Міноборони розповіли, про що чоловікам потрібно повідомляти у центри комплектації

90% чоловіків в Україні є порушниками закону, оскільки не повідомляють до центру комплектації оновлену про себе інформацію.

Про це на сьогоднішньому брифінгу заявив міністр оборони Олексій Резніков, пише "Укрінформ".

За його словами, зокрема, військовозобов’язані чоловіки повинні повідомляти інформацію про те, що вони одружилися.

"Якщо ви одружилися і не повідомили про це як військовозобов’язаний у центр комплектації, то ви порушник закону. Я думаю, що 90 відсотків чоловіків — порушники закону", — зазначив він.

Також Резніков розповів, що його відомство разом із Міністерством цифрової трансформації розвиває проект "Оберіг". Його мета — оцифрувати всі документи, що накопичилися.

" Система дуже проста — Мін’юст дані дав і все підтягуватиметься автоматично", — додав міністр.

Як повідомляв раніше у коментарі ТСН начальник Львівського обласного центру комплектування полковник Олександр Тищенко, якщо чоловік не повідомив таку інформацію, то низка адміністративних послуг для нього буде недоступною.

"Це не обмеження, а встановлений законом порядок надання адміністративних послуг. Для прикладу це реєстрація або розірвання шлюбу, реєстрація місця проживання, продаж нерухомого майна та інші послуги, де необхідно надати довідку зі свого територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Для того, щоб влаштуватися на роботу теж потрібно мати військово-обліковий документ або документ, який його замінює", — сказав він.

Раніше "Телеграф" писав про те, у яких випадках в Україні можна відмовитися від повістки.