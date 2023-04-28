90% этого не делают: Резников рассказал, о чем военнообязанные должны сообщать в военкомат

В Минобороны рассказали, о чем мужчинам нужно сообщать в центры комплектации

90% мужчин в Украине являются нарушителями закона, так как не сообщают в центр комплектации обновленную о себе информацию.

Об этом на сегодняшнем брифинге заявил министр обороны Алексей Резников, пишет "Укринформ".

По его словам, в частности, военнообязанные мужчины должны сообщать информацию о том, что они вступили в брак.

"Если вы поженились и не сообщили об этом как военнообязанный в центр комплектации, то вы нарушитель закона. Я думаю что 90 процентов парней — нарушители закона", — отметил он.

Также Резников рассказал, что его ведомство вместе с Министерством цифровой трансформации развивает проект "Оберег". Его цель — оцифровать все накопившееся документы.

"Система очень проста – Минюст данные дал и все будет подтягиваться автоматически", — добавил министр.

Как сообщал ранее в комментарии ТСН начальник Львовского областного центра комплектования полковник Александр Тищенко, если мужчина не сообщил такую информацию, то ряд административных услуг для него будет недоступным.

"Это не ограничение, а установленный законом порядок предоставления административных услуг. Для примера — это регистрация или расторжение брака, регистрация места жительства, продажа недвижимого имущества и другие услуги, где необходимо предоставить справку из своего территориального центра комплектования и социальной поддержки. Для того чтобы устроиться на работу, тоже нужно иметь военно-учетный документ или документ, который его заменяет", — сказал он.

Ранее "Телеграф" писал о том, в каких случаях в Украине можно отказаться от повестки.