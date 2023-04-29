Мобилизация в Украине: что делать после получения повестки и что брать с собой в военкомат

Какие документы надо взять в военкомат и что происходит после прохождения врачебной комиссии

В Украине продолжается всеобщая мобилизация, а многие украинцы получили повестки в территориальные центры комплектации (ТЦК). Впрочем, получение повестки не значит автоматической отправки в армию.

Как сообщает Military Media Center, заместитель начальника Киевского городского ТЦК Александр Коновалов, существует два типа повесток.

Первая из них выдается для уточнения данных о военнообязанном и она не свидетельствует о немедленной отправке в армию.

"Человека вызывают для сверки учетных данных, прохождения медицинской комиссии, проведения профессионально-психологического отбора. Если по состоянию здоровья человек будет непригоден или имеет право на отсрочку от призыва, то повестка будет ему вручаться только для уточнения данных или для предоставления определенных документов", — говорит он.

Во время визита в ТЦК надо предоставить следующие документы:

паспорт;

военно-учетный документ;

документы, подтверждающие изменения в семейном состоянии, места работы, учебы и т.д. ― которые изменились с последнего посещения военкомата или ТЦК;

документы, подтверждающие право на отсрочку;

документы о состоянии здоровья, медицинские заключения, позволяющие оценить историю болезни.

После прохождения врачебной комиссии, военнообязанный может быть признан:

непригодными с исключением из учета;

временно непригодными с дообследованием;

отправленн на дообследование;

ограниченно пригодными и получить мобилизационное распоряжение;

пригодными и получить мобилизационное распоряжение.

Напомним, в средине апреля в Украине изменили некоторые правила вручения повесток, а потому в мае украинцев ждет ряд новшеств.