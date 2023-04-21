Военное положение и всеобщую мобилизацию снова продлят: депутат озвучил дату

Рада уже шесть раз одобряла подобные решения

В начале мая Верховная Рада Украины должна принять решение о продлении срока действия военного положения и общей мобилизации в стране, которые были пролонгированы на 90 дней 7 февраля.

Это будет уже седьмое голосование парламента за подобное решение с начала полномасштабного вторжения. Об этом сегодня, 21 апреля, в своем Telegram-канале сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

"Действие будет продлено с 19 мая 2023 года и очень вероятно снова на 90 дней, то есть до середины августа 2023 года", — сказал он.

Народный депутат подчеркнул, что более чем за год полномасштабной войны в стране Верховная Рада уже шесть раз одобряла подобные решения: 24 февраля, 15 марта, 21 апреля, 15 августа и 16 ноября 2022 года, и в этом году 07 февраля.

Стоит добавить, что на данный момент это не является официальной информацией правительства.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что у Зеленского заинтриговали заявлением о контрнаступлении Вооруженных сил Украины. Отмечается, что оккупанты очень боятся и пытаются всеми силами к нему подготовиться.