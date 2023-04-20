"Будет сюрприз как для россиян, так и для украинцев": у Зеленского заинтриговали заявлением о контрнаступлении ВСУ

Оккупанты очень боятся украинского наступления и готовятся к нему всеми силами

Весеннее контрнаступление Вооруженных сил Украины станет "сюрпризом, который россияне ожидают меньше всего". Более того, дальнейшие действия украинской армии могут стать неожиданностью и для многих жителей нашего государства.

Об этом в четверг, 20 апреля, в эфире программы "Свобода. Ранок." сообщил член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности Федор Вениславский.

"А когда это произойдет (контрнаступление ВСУ, — ред. редакцией), каким образом, по каким направлениям — это будет как раз тем сюрпризом, который меньше всего ожидают наши враги. Я думаю, что это будет сюрпризом не только для российских военных и для российского общества, но и для многих украинцев", — пояснил он.

Также он добавил, что дальнейшие действия украинской армии являются основной темой для обсуждения в российских ток-шоу и социальных сетях.

По словам Вениславского, украинское командование, а именно командующий оперативно-тактической группировкой "Хортица", генерал Сырский в первую очередь работает над максимальным уничтожением оккупационной армии в самых "горячих" точках фронта. А именно в районе Бахмута, Мариинки, а также Авдеевки.

Такие действия ВСУ помогут в дальнейшем более эффективно продвигаться вглубь оккупированных территорий, освобождая их от врага.

Ранее "Телеграф" сообщал, как полковник ВСУ в запасе Роман Свитан прокомментировал весеннее контрнаступление ВСУ и рассказал, какое время наиболее подходит для деоккупации захваченных российским противником территорий.